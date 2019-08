Solberg og Støre i heftig valgkampduell

Tilstanden er stabil etter at to kvinner ble fraktet til St. Olav med alvorlige skader

Per Sandberg hinter om overgang til et nytt parti

Saken oppdateres.

Innspurten for å sanke flest mulig velgere til kommunevalget 9. september er i gang.

Solberg og Støre møtes nå til toppduell utenfor utestedet Blå i Oslo. Statsministeren valgte skole som sitt debattema, mens Ap-lederen ville debattere om arbeidsliv. Av andre temaer skal klima og eldreomsorg også diskuteres.

Først ut ble det diskutert om skole, og Støre tok igjen opp temaet om gratis skolemat.

– Et godt skolemåltid er bra for helse, sosial integrering og ikke minst bra for læring, sa Støre fra scenen.

Solberg pekte på at 97 prosent av alle skolebarn har med seg en matpakke i skolesekken og at det er læreren som først og fremst er av betydning for at elevene kan lese og regne når de går ut av skolen.

Da arbeidsliv ble diskutert, gikk Støre rett i strupen på Solberg.

– I Arbeiderparti-styrte kommuner er andelen som jobber heltid gått opp – i Høyre-styrte går den ned. Det teller hvem som styrer i kommunen, sa Ap-lederen.

– Deltidsandelen i Norge går ikke opp, den går ned. Heldigvis øker antall fulltidsstillinger. Men jeg er faktisk enig i at dette er en utfordring. Vi er også opptatt av at vi skal ha en heltidskultur i kommunene. Men det er litt sånn at om du trykker på knappen og stemmer Arbeiderpartiet, så endrer dette seg, kontret Solberg og la til at sånn er det ikke.

Ifølge NRK er det verken NRK eller TV 2 som inviterte til debatt, men det var det partiene selv som gjorde.

– Det er en klassisk ting egentlig, de prøver å få oppmerksomhet, gjøre hverandre til hovedmotstander i valgkampen. Det har andre partier forsøkt tidligere. Ap og Frp i 2009 arrangerte debatter mot hverandre, de tjente begge på det. Akkurat nå er det Ap og Høyre som tjener på det, sier kommentator Morten Myksvoll i Bergens Tidende til NRK.