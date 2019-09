Hun blir politisk redaktør i Adresseavisen

Her kan du stemme i Trøndelag i dag

Sandvik, som er fra Trondheim, har de siste månedene jobbet som kommentator i Adresseavisen. Nå overtar hun jobben som politisk redaktør etter Tone Sofie Aglen, som i vår ble politisk kommentator i VG.

- Vi har hatt en omfattende ekstern prosess med mange gode søkere, så det er ekstra hyggelig at den beste kandidaten allerede jobber i Adresseavisen, sier sjefredaktør Kirsti Husby i en pressemelding fra Adresseavisen.

Kom fra NRK

Sandvik kom til Adresseavisen fra NRK, hvor hun har jobbet som politisk reporter i åtte år for nrk.no, radionyhetene og Dagsrevyen.

Hun har tidligere vært ansatt i Adresseavisen i tre år og har også journalistisk erfaring fra Fædrelandsvennen og Kanal 24.

Sandvik er utdannet journalist ved The University of Queensland og har også en master i politisk journalistikk fra Columbia University.

- Tydelig stemme

- Siv har imponert meg i måten hun har håndtert sin helt nye rolle som kommentator på. I løpet av få måneder har hun blitt en tydelig stemme i våre kanaler og samtidig vært tilstede både i lokale og nasjonale medier gjennom valgkampen. Hun er svært kunnskapsrik, skriver godt og er flink både til å analysere og forklare politiske prosesser for leserne. Jeg er sikker på at hun vil bli en tydelig stemme for Adresseavisen og en god leder av kommentar- og debattavdelingen, sier Husby.

Sandvik starter umiddelbart i stillingen.

