Advokat: - Trondheimsmor og to barn skal være på vei hjem til Norge

Barnebortføringen til Malaysia

En trondheimsmor dro våren 2016 til Malaysia, etter at Fylkesnemnda hadde vedtatt at de to barna hennes skulle plasseres i fosterhjem. Bakgrunnen var en langvarig konflikt mellom mor og far. Barnevernet har politianmeldt mor og hun er siktet for grov omsorgsunndragelse. Både mor og far til barna er etnisk norske. Barnas mormor er siktet for medvirkning til grov omsorgsunndragelse. Hun ble pågrepet i et asiatisk land i fjor sommer og ført til Norge.

Strafferammen for grov omsorgsunndragelse er fengsel inntil seks år.

Til NRK i fjor sommer forsvarte mor til barna valget om å ta dem bort fra sine vante omgivelser og ut av landet. Hun mener hun ikke har bortført barna, og sier hun gjorde det som måtte til for å redde dem.

Barnas far, som heller ikke har omsorgsrett til barna, sier han er svært bekymret for ungene. Han sier at han hele tiden har vært enig i Fylkesnemndas vedtak, og sier at han forstår at barna trenger hjelp og at de derfor må til fosterforeldre.

Han er imidlertid ikke fornøyd med politiet og barnevernets innsats med å få barna hjem. Derfor har han engasjert det private sikkerhetsselskapet Pro Risk for å intensivere arbeidet med å få barna hjem.

Trøndelag politidistrikt etterforsker saken, og Utenriksdepartementet yter konsulær bistand. Landet som mor og de to barna oppholder seg er ikke tilknyttet Haagkonvensjonen av 1980, om internasjonal barnebortføring. Dette har vanskeliggjort tilbakeføringen av barna, ifølge politiet og Utenriksdepartementet.

Familiens pass er tilbakekalt av norske myndigheter og er ikke lenger gyldige. De oppholder seg dermed ulovlig i landet.

Torsdag 25. januar 2018 ble trondheimskvinnen pågrepet av malaysiske immigrasjonsmyndigheter, ifølge sikkerhetsselskapet Pro Risk. Morens advokat, Ole Andreas Thrana, bekrefter pågripelsen.