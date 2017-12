To til sykehus etter utforkjøring i Melhus

Når forfattere skal skrive om en far, så er det gjerne på oppgjørs vis. Men ikke her! 5

Ekteparet som satt i bilen i utforkjøringen ved Rødde fredag har det etter forholdene bra, opplyser familien til adressa.no. De to som var involvert i hendelsen ønsker nå å komme i kontakt med de som hjalp dem ut av bilen. De kan ta kontakt på nummer 412 32 186, ifølge familien.

De to personene ble hjulpet ut av bilen som kjørte av fylkesvei 736 ved Rødde i Melhus. De ble fraktet til sykehus, skrev politiet på Twitter klokka 15.18 fredag. Den første meldingen om utforkjøringen fikk politiet klokka 14.42.

- Personene som ble sendt til St. Olavs hospital var ved bevissthet, men vi vet ikke noe mer om skadeomfanget, opplyste operasjonsleder Ann Kristin Øie etter ulykken.

Det var kun ett kjøretøy som var involvert i hendelsen. Bilen havnet ute på et jorde og deretter havnet den på taket.

Det oppsto ingen trafikale problemer som følge av hendelsen.

Fredrik Lien kom til stedet da bergingsbilen dukket opp. Han forteller at det er litt is på veien og at ulykken har skjedd i en 60-sone, cirka 400 meter øst for Rødde folkehøgskole.