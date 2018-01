- Viktig at folk ser på sonekartet og orienterer seg

Veien tilbake virker endeløs for Trond Giske

Avviser at Støre har fått full støtte i Giske-saken

Saken oppdateres.

Passasjerer over hele Trøndelag bruker nå samme system for å kjøpe billetter til buss og båt. Fra 1. januar må alle som skal reise med buss eller i Trøndelag, oppdatere AtB-appen for å kunne kjøpe billetter.

AtB sendte ut varsel til kundene 1. januar om at appen må oppdateres for å kunne gjennomføre billettkjøp.

- Fornøyd

Ifølge Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift i AtB, har overgangen gått uten større problemer.

- Vi er godt fornøyd med omlegginga, og selve appen fungerer greit. Vi håper det fungerer bra både for passasjerer og sjåfører, sier Opsal til Adresseavisen.

- Har dere hatt mange ekstra henvendelser?

- Noen spørsmål er det selvfølgelig, men vi har tett oppfølging fra kundesenteret. Det er helt naturlig at det blir ekstra spørsmål i dag. Det gjelder å hjelpe folk å komme i gang, sier hun.

- Hva lurer folk mest på?

- Det er alt fra nye priser til oppdateringer og tekniske løsninger. Det virker som om det har gått veldig bra. Har man spørsmål, er det bare å ta kontakt med kundesenteret på sosiale medier eller telefon.

Det er færre soner enn før i det nye fylket, noe som er tenkt å gjøre det lettere for passasjerene. Prisene har også gått opp på flere typer billetter - les mer om dette her.

Ved første gangs bruk må man angi type billett, om man reiser med buss eller andre transportmidler, og hvilke soner man skal reise i.

- Man må angi hvilke soner man skal reise i ved hjelp av stedsnavn, og noen stedsnavn finnes flere steder. Har noen hatt spørsmål angående kartet på appen?

- Det som er viktig er at folk ser på sonekartet og orienterer seg. Kommer det opp helt urealistiske priser, må man være obs på det.

- Hva er det viktigste folk må være klar over?

- Vi anbefaler alle å kjøpe billett på forhånd, enten det er med mobillett eller t-kort. Nå koster det ekstra for kontantbetaling på alle ruter, slik var det ikke før, sier Opsal.

Har man allerede en periodebillett, vil ikke denne bli påvirket.

- Ikke stort omfang av billettproblemer

Om formiddagen 1. januar var imidlertid ikke oppdateringen tilgjengelig. Noen busspassasjerer opplyser til Adresseavisen at de ikke fikk kjøpt billett, og derfor fikk reise gratis med bussen på formiddagen første nyttårsdag.

PÅ AtBs Facebook-side skriver flere passasjerer at de måtte slette den gamle appen før den nye kunne lastes ned.

- App-oppdateringen ble tilgjengelig i løpet av i går formiddag litt avhengig av Android eller iPhone. Det kan være at noen har hatt problemer med billettkjøp akkurat i overgangen i går, men vi har ikke fått beskjed om at det har vært noe stort omfang av dette. Det var i utganspunktet mulig å kjøpe billett både med ny og «gammel» versjon i går, svarer Grete Opsal.

