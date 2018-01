Grytidlig trim fenger trønderne

Se oversikten på Trondheim 2023s Facebook-side her

Saken oppdateres.

– At tusenvis av trøndere er ute og trimmer klokken 06.30 er egentlig helt absurd. Men det er kanskje det som fenger. Man føler seg litt rå når man står der sammen med mange andre, grytidlig om morgenen, og drar på trimtur, VM-sjef Guri Hetland.

Prosjektet Early Birds samler folk som har lyst på en uformell og sosial trimtur på morgenkvisten. Det skjer på hele 27 steder i Trøndelag fredag morgen.

– Responsen har vært formidabel. Vi begynte i Trondheim i mai, Steinkjer ble med i juni og etter det har det tatt av, sier Hetland.

LES OGSÅ: Nå skal trønderne morgentrimmes

Utvidet til vinteren

Hun jobber nå for å få ski-VM til Trondheim i 2023. Organisasjonen har sagt seg villig til å tilrettelegge og bidra med det praktiske og gjennomføring på steder i Trøndelag som hadde lyst til å være med på konseptet.

– Det kommer stadig nye drivere til. Det var opprinnelig tenkt som en sommeraktivitet. Men etter hvert som oppslutningen økte ble vi enige om at det er ingen grunn til ikke å trimme litt om vinteren også, sier Hetland.

Har truffet bredt

Early Birds er åpent for alle, og skjer én gang i måneden. Starten er 06.30 alle steder. I Rindal er det lagt opp til skitur, men de fleste stedene handler det om å gå eller løpe – i eget tempo. Etter 15 minutter snur trimmerne, og kommer dermed tilbake til utgangspunktet etter rundt 30 minutter. Da er det felles morgenkaffe til alle deltagerne. Poenget er at dette skal kunne gjøres før folk går på jobb. Hetland forteller at det er rundt halvt om halvt som går og løper.

– Vi har ekstra glade for at vi har truffet så bredt. Her er det alle aldre og formnivå. Men alle er på den samme turen og får en hyggelig kaffestund sammen til slutt, sier Hetland.

– Vær en morgenfugl du og! oppfordrer hun.