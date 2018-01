Bil i feil kjøreretning på E6

Hun har fått jobben med å rydde opp i et idrettsforbund i krise. Nå frir hun til dugnadsarbeiderne

To biler i krasj i Steinkjer

Politiet skriver på Twitter at bilføreren sent onsdag kveld ble funnet igjen ved Lånke og at personen har fått tilsyn av helse.

En bil kom onsdag kveld, like etter klokka 23.00, kjørende inn i Stavsjøfjelltunnelen til tross for at denne er stengt i østlig retning.

- Bilen kom kjørende den retningen som er stengt, og de som jobber inne i tunnelen opplyser at han kom borti både utstyr og bommer, før han kjørte videre og ut av tunnelen, sier Ebbe Kimo som er operasjonsleder hos politiet i Trøndelag.

- Den skal ifølge vitner ha kjørt mot Stjørdal, men samtidig fikk vi en stund etter beskjed om lignende atferd av en bilist i Malvik. Her har en bil kjørt i feil kjøreretning og krasjet borti ting. Vi er litt usikre på om det er snakk om en eller to biler, men utfra tiden mellom hendelsene tror vi det er samme bilist og vi er på sporet av den, sa Kimo.