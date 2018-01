Fergesamband innstilt - kjørelem falt ned i vannet

Saken oppdateres.

Karstein Holm, operativ leder på fergesambandet, sier til Adresseavisen at det er kjørelemmen som har falt ned i sjøen.

- Det har noe med hydraulikken på lemmen å gjøre. Det er problemer med en ventilblokk som har gjort at den har sunket ned i vannet.

Nå ventes det på hjelp for å få den i stand igjen.

- Både Statens vegvesen og Mesta er kontaktet, og de er på tur, men Mesta må kjøre om Steinkjer for å komme frem. Det er jo en liten omvei, fortsetter Holm.

- Ifølge opplysninger fra Mesta vil det tidligste tidspunktet for at fergekaia på Rørvik er ferdig utbedret være til avgangen klokken 01.30. Det vil si at første mulige avgang fra Flakk er klokken 01.00, skriver Fjord1.

ATB melder klokken 21.50 mandag kveld at det vil bli satt opp en avgang fra hver side av fjorden som kjøres om Skarnsundbrua i læpet av kvelden.

FosenNamsos sjø melder at det ikke er mulig å sette opp alternativ transport for sambandet Trondheim-Vanvikan på grunn av dette.

Øvrige meldinger på fergesamband:

Fv 777 Ferjestrekningen Ølhammern - Seierstad. Fergesambandet går nå som normalt etter oppsatte ruter. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) 15. januar 2018