Måtte holde babyen i armene på fire timer lang busstur

Da Therese Sandmo og sønnen Enrich skulle til reise fra Trondheim til Roan tidligere i januar ville de forsikre seg om at det var barnesete tilgjengelig på bussen. Derfor tok de kontakt med AtB.

- Jeg fikk da beskjed om at bussen hadde integrert barnesete for barn. Jeg spurte også om dette setet var tilpasset spedbarn på kun to måneder, noe personen jeg pratet med bekreftet. Når jeg og Enrich kom til bussen viste det seg at barnesetet var beregnet for barn som kan sitte selv og holde hodet selv. Det endte med at jeg måtte holde spedbarnet mitt i armene under hele den fire timer lange turen, forteller småbarnsmora.

Måtte låne bilsete

Etter å ha klaget til AtB ble de to forsikret om at de skulle få et bedre barnesete på bussen tilbake til Trondheim noen dager senere.

- De hadde visstnok ordnet med et barnesete på den bussavgangen jeg først hadde tenkt å ta. Da jeg måtte ta en tidligere buss gjentok samme problem seg som på turen ut til Roan. Jeg fikk heldigvis låne min brors barnesete som han hadde i bilen, men dette fikk jeg ikke til å feste skikkelig i bussen. Men det var tryggere enn alternativet som AtB kunne tilby på denne avgangen.

Holder ikke det de lover

På AtB's nettsider opplyses det om at barneseter er standard utrustning på flere av regionbusssene. Også på bussen som Therese Sandmo tok.

Busser på rutene 37, 38, 47, 48 og alle busser som har rutenummer i 300- og 400-serien har minimum ett EU-godkjent barnesete for 0–3 år, i tillegg til minimum én sittepute for barn over tre år. I mange av bussene er det to barneseter for 0–3 år. (AtB.no)

- De setene som de tilbyr er ikke tilpasset de minste barna. Jeg reiser til barndomshjemmet mitt i Roan en gang i måneden og vil gjerne ta buss. Det er mye billigere og jeg vil jo gjerne reise kollektivt, men det går jo ikke. Jeg mener AtB bør tilrettelegge bedre for oss som reiser med spedbarn. Det de lover på sine nettsider stemmer ikke med virkeligheten, sier Sandmo.

Oppfyller kravene, men ikke tilpasset babyer

Ifølge AtB oppfyller alle operatørene de bruker de gjeldende kravene til barneseter. Men de innrømmer samtidig at disse setene ikke er tilpasset de aller minste barna.

- Når det gjelder de fire bussene som kjører på rute 350 Osen-Trondheim er det installert to barnestoler, av typen SitSafe i hver buss. Denne stolen er integrert i en seterygg og barnet sitter vendt med ryggen mot kjøreretningen ... Leverandøren presiserer imidlertid at stolen ikke er tilpasset baby, som krever mer liggestilling og spesiell støtte for rygg og hode. Operatøren for rute 350 vil fra nå av tilby et barnesete i tillegg til de integrerte, som er tilpasset mindre barn og festes med trepunktssele i bussen, skriver direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal, i en e-post til Adresseavisen.

Vil lage ny oversikt

AtB innrømmer også at informasjonen om barneseter på nettsidene er for dårlig.

- Vi ser at vår informasjon ikke har vært tydelig nok på hva som tilbys, og vil derfor innen kort tid lage en oversikt som viser hvilke barneseter som tilbys på de ulike rutene som har krav om dette. Dersom noen har spørsmål før dette er på plass anbefaler vi at de tar kontakt direkte med den operatøren som kjører ruta de skal reise med, eller med AtB kundesenter, skriver Opsal.

AtB ønsker også å presisere at foreldre også kan ta med egen babystol inn på bussen. Denne kan da festes med trepunktssele i buss-setet.

