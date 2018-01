Endelig får vi et forbud mot pelsdyroppdrett

Saken oppdateres.

Det var like før klokken 14 lørdag at en død person ble funnet i Bugen innerst i Hemnfjorden. Politiet rykket ut og fikk hjelp fra brannvesenet med å få avdøde opp av sjøen.

- Personen er kjørt til avdeling for patologi ved St. Olavs hospital. Det er uvisst hvilken dag personen blir obdusert, sier politibetjent Gjermund Bjørkøy ved Hemne og Snillfjord lensmannskontor.

Avdøde er ennå ikke identifisert, men Bjørkøy sier at det trolig dreier seg om den 23 år gamle mannen fra Eritrea som har vært savnet i over en måned.

Tror ikke noe kriminelt har skjedd

- Vi har bare én savnet person i Hemne, og vi antar at det er den savnede som er funnet. Vi kommer til å legge etterforskningen opp mot at det sannsynligvis er den savnede.

Lørdag ble både Hemne og Frøya kommune varslet om funnet. 23-åringen var elev ved Hemne videregående skole og hadde Frøya som hjemkommune.

- For å få identifisert avdøde, vil vi ta DNA-prøver som sendes til Oslo. Slike saker prioriteres, men det tar likevel litt tid.

Bjørkøy sier at ingenting tyder på at det har skjedd noe kriminelt, og at de venter på svar fra obduksjonsrapporten før de foretar noe mer av taktisk etterforskning.

Stor samling på Frøya

- Siden beskjeden kom i helga har vi hatt en samling med kjente av savnede, sier Ingrid Kristiansen.

Hun er kommuneoverlege og leder av Frøya kommunes kriseteam.

- Søndag kveld snakket vi om at vi må forberede oss på at det kan være han som er funnet. Det er klart at man er preget av det som har skjedd.

Rundt 40 flyktninger er tilknyttet Frøya. På samlingene har det kommet mellom 20 og 25 personer.

- Det har vært andre fra Eritrea, flyktninger som kjenner savnede, folk han har blitt kjent med på språkkafé og andre frøyværinger. Uvissheten er vanskelig, og det er ikke enkelt å forholde seg til at man ikke vet noe sikkert. Men de holder sammen og har et stort nettverk, sier Kristiansen.

- Trasig situasjon

Rektor Ole Ledahl ved Hemne videregående skole har tidligere snakket med venner og bekjente av savnede fra Frøya.

- De hadde vi kontakt med før jul i forbindelse med letingen, og så har han selvfølgelig venner på skolen her. Det er en trasig situasjon.

Han har vært i kontakt med politiet i forbindelse med funnet av den døde personen i Hemnfjorden.

- Stemninga er avventende, fordi vi venter på svar og håper vi får en avklaring på hvem som er funnet. Uvissheten skaper både utrygghet og masse tanker som folk går med. Vi er spesielt tett på klassen hvor han var elev, og informerer dem med en gang vi får faktaopplysninger fra politiet, sier Ledahl.