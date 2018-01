PST etterlyser IS-kvinne fra Levanger

Saken oppdateres.

Det sier seniorrådgiver i PST, Martin Berntsen, til Adresseavisen.

PST har tidligere anslått at det har vært 40 norske fremmedkrigere igjen i IS-kontrollerte områder i Syria.

Ti av dem var kvinner med barn, blant dem en etnisk norsk konvertitt fra Levanger.

Tolv etterlyst internasjonalt

Tirsdag skrev VG at PST har etterlyst tolv personer de ikke lenger har kontroll på etter at IS-kalifatet falt.

Kun to av de norske fremmedkrigerne står på Interpols rødliste over etterlystepersoner.

Berntsen forklarer til Adresseavisen at det ikke er alle etterlysningene som er offentlige.

Ti av navnene står på den oransje listen over etterlysninger. Her er ikke navnene offentlige. Det er på denne listen Levanger-kvinnen (31) står.

- Det er cirka halvt om halvt med kvinner og menn på listen. Noen av etterlysningene er nye, andre har vært etterlyst i lengre tid. Det nye er at per i dag er status 12 navn, sier Berntsen.

PST legger tirsdag frem ny sikkerhetsvurdering for 2018.

Terroretterforskning

I oktober i fjor skrev Adresseavisen at Levanger-kvinnen etterforskes for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

Etterforskningen ble innledet i august i fjor.

Adresseavisen gikk i november i fjor gjennom fire av det som skal være Levangerkvinnens ulike profiler på Facebook. Den siste publiseringen som avisen har registrert, ble gjort 21. mars 2015. Det var på kvinnens arabiske profil.

Her har hun tatt et arabisk navn, som slutter på Muhajira, benevnelsen på en kvinnelig fremmedkriger.

Trønderkvinnen ble enke våren 2015, etter at hennes mann, også han fra Levanger, døde i kamp våren 2015.

Kvinnen har giftet seg med en ny fremmedkriger, og Adresseavisen er kjent med at hun har fått barn i Syria.

Hennes nye mann publiserte 8. juni 2015 en løve i solnedgang. Etter det er det ingen synlig aktivitet på denne Facebook-siden.

Nye konfliktområder

– Bekymringen er at de skal komme til Europa eller Norge. Derfor har vi blant annet etablert et samarbeid med andre europeiske land i form av et senter i Nederland der informasjon utveksles, sier seniorrådgiveren til VG.

PST tror likevel ikke de vil ønske å returnere til Norge, hvis de fortsatt lever.

– De har vært der lenge og de er overbevist om at ekstrem islamisme er måten å leve på. Vår vurdering har vært at Norge ikke er et ønsket returland for dem. De vil kanskje søke seg til nye konfliktområder, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.