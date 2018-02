Får 20 800 kroner i bot for overlast

- Jeg ble frustrert over pekefinger fra revisor og sa at de må ta det opp med Terje direkte

Saken oppdateres.

Hjullasteren ble stoppet under en kontroll Statens vegvesen Trøndelag hadde torsdag ettermiddag.

4000 kilo overlast

Hjullasteren kan ha en last på maksimalt 11500 kilo i skuffa, men denne i Namsos hadde 4000 kilo mer enn det. Lasten var grus.

Dermed ble overlastgebyret beregnet til 20800 kroner.

Skal ikke kjøre på vei

Fagleder for utekontroll i Vegvesenet i Trøndelag, Jan Ivar Moen, sier at hjullasteren er et kjøretøy som er konstruert for å laste og flytte masser på anleggsområder, og ikke for å frakte på vei. Så da hjullasteren kom kjørende forbi vegvesenets kontroll litt utenfor Namsos, ble den omgående tatt inn til kontroll og veiing ved Namsos trafikkstasjon.

Ikke rekord

Dette er på langt nær det største gebyret for overlast som vegvesenet har utstedt. Adresseavisen omtalte forrige uke en lastebil i Skogn som hadde nesten 14 tonn overvekt og hvor føreren ble ilagt hele 85 400 kroner i gebyr.