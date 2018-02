Operasjonslederen kan bli tv-stjerne

Jeg har nylig giftet meg. Mot min vilje. I en alder over 60 år er jeg blitt tvangsgiftet

Ebbe Kimo, til daglig operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, også kalt politipoeten og twitterkongen fordi han skriver morsomt på rim når han melder om hendelser på politiets twitterkonto. Snart også tv-stjerne. Kanskje.

Lørdag kveld deltar han på direkten i NRKs underholdnings- og spørreprogram «Alle mot 1». Kimo er «1», den som skal svare på oppgaver og konkurrere mot «hele Norge» i form av seerne som sender inn svarene via en app.

- Hvordan kom dette i stand?

- Noen ringte litt før jul og jeg sa ja. Jeg hadde ikke peiling på hva jeg sa ja til, men så er jeg jo impulsiv. Jeg visste at det var en form for konkurranse og tenkte at dette er ikke noe jeg blir spurt om hver dag.

- Nå har jeg sett programmene som allerede er sendt og synes det ser artig og spennende ut. Det går ikke an å dumme seg ut, for det finnes ingen fasit på oppgavene. Sånn sett er det veldig greit.

- Spesielle oppgaver du ønsker deg?

- Jeg synes det er artig når det er litt action. Som da de slapp masse baller ned en bybakke og - deltakeren skulle gjette hvor mange baller som kom i mål.

- Dessuten er jeg glad i skyttersport, så en oppgave relatert til det hadde gjort seg. For eksempel at det ble satt epler på kjendishoder og spørsmålet var hvor mange epler skytteren fikk plaffet ned på et visst antall minutter uten å treffe kjendisen i planeten. Da ville jeg i alle fall kommet svært nær det riktige svaret. Ha, ha.

- Du er jo også ekspert på nordamerikansk urbefolkning?

- Ja, noe indianer-relatert ville vært fint. Men blir nok neppe det.

- Dette er en konkurranse der det er deg mot resten. Skremmende. Hva tror du resultatet blir?

- Egentlig tror jeg at jeg har en fair sjanse. Jeg har foretatt en skikkelig dyp analyse av programmet og mener jeg har knekt koden.

- Jaha, hva er koden?

- Det kan jeg ikke røpe, må du skjønne. Jeg har funnet et par lure knep som jeg skal bruke.

- Du kan anvende deg av tre ulike «hjelpere». Blant annet snittsvaret fra sambygdingene dine. Kommer du til å benytte deg av børsaværingene?

- Å ja, det skal jeg gjøre, de blir en bra ressurs. Men ikke før det nærmer seg slutten av programmet.

- Så du tror at mange børsaværinger vil se på?

- Jeg håper det. Dette er jo en sjelden mulighet for dem til å slå meg i noe, den kan de ikke la gå fra seg.

- De to andre «hjelperne» er en trio med kjendiser og en trio med familiemedlemmer. Hvem tar du med deg fra Trøndelag?

- Kollega Knut Grasvik, etterforsker og sunnmøring så han kan tolke programlederen for meg. Svigersønn Gabriel Sandberg og forhåpentligvis kommende svigersønn Adrian Stæhli.

- Bare menn?

- Litt dumt, vart no sånn, men så har de kloke hoder.

Ebbes blotter-tweet:

På Ladestien i solskinnsvær

går en mann som ikke har på sæ klær.

No lag'en forargels og irritasjon

sånn at vi må ta'n me te pol'tistasjon — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) August 9, 2014

- Hvor lader du opp?

- Vi har akkurat gått av flytoget i Oslo og skal nå ha oss et måltid på Egon.

- Hvis du ikke hadde vært i Oslo, hadde du vært på jobb?

- Faktisk klaffet det med at jeg har fri.

- Noen på politistasjonen som gidder følge med deg på tv?

- De har i alle fall store skjermer inne på operasjonssentralen.

- Et fast spørsmål…antrekket…hva skal du ha på i beste sendetid på gudskjelovkvelden?

- Det vanlige. Jeansene er kanskje penere. Og så har jeg vært på Amfi i Orkanger og kjøpt meg ny skjorte. Lyseblå. Det blir den eller en hvit skjorte, avhengig av hva kona mi Beate sier.

- Hvis du skulle tvitre om det forestående?

- Vet sannelig ikke i farta, akkurat nå står det litt stilt. Måtte kanskje bli noe som rimer på alle mot én.

Ebbe er klar

En stund etter at denne samtalen ble avsluttet, plinget følgende melding inn fra Kimo:

«No e æ klar for NRK1

og lørdagskveld med

Alle mot 1»