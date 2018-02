Reinsdyr har tatt opp tilhold ved jernbanen på Sparbu

Redd for å ta ordet på jobb? Her er triksene som gir deg selvtillit

Saken oppdateres.

Beboere på Sparbu meldte mandag formiddag at en større reinsdyrflokk med rundt 30 dyr befant seg på et jorde ovenfor E6. Sparbu ligger cirka 13 kilometer sør for Steinkjer.

Trolig er det samme reinsdyrflokk som hadde forvillet seg inn i et boligområde på Sparbu, sør fort Steinkjer, søndag morgen.

Politiet ønsket tips dersom reinsdyrflokken beveget seg mot E6.

- Nå har vi fått melding om at dyrene er på vei mot jernbanen, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har varslet reinsdyreieren, NSB og Vegtrafikksentralen. Lokomotivførerne vil dermed sette ned hastigheten når de nærmer seg Sparbu.

