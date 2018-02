Anmelder Marine Harvest for miljøkriminalitet

Her innser svensken at han er blitt lurt – av egne trenere

Saken oppdateres.

Marine Harvest meldte om rømming fra oppdrettsanlegget sitt Geitryggen i Nærøy kommune den 5. mars og oppga antallet rømlinger til 54000. Laksen var rundt 2 kilo stor.

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener Marine Harvest har begått grov miljøkriminalitet og inkluderer også selskapets daglige leder i anmeldelsen.

Trussel for villaksen

NMF mener den rømte oppdrettslaksen er en direkte trussel for villaksen i nærliggende vassdrag, og viser også til at laksen var behandlet for innvollsorm og at dette er en parasitt som fort sprer seg til andre arter.

Fiskeridirektoratet har konstatert at årsaken til rømmingen var et hull i nota på 11, 5 meter som hadde oppstått fordi et tau fra dødfiskhoven har gått gjennom ringen som skal beskytte mot gnag.

«Dette viser et slett vedlikehold og ettersyn av merden, da dette måtte ha pågått over lengre tid med en stadig større slitasje ved bruk av denne død fisk hoven, til merden til slutt revnet», mener NMF.

Krever kraftig bøtelegging

Organisasjonen mener Marine Harvest har brutt flere lover og paragrafer og krever at selskapet bøtelegges med 500 - 1000 kroner per rømt fisk for den genetiske forurensningen oppdrettslaksen kan bety for villfisken.

«Kun store bøter, samt eventuelt fengselsstraff, vil kunne forhindre at slike rømninger skjer i fremtiden», skriver NMF i anmeldelsen.