Anmeldt etter «lekekjøring» med snøskuter

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som melder at Statens Naturoppsyn har kontrollert trafikk med snøscooter ved Håen hyttefelt i Melhus kommune. To førere blir anmeldt for ureglementert kjøring.

- De kjørte utenfor lovlig løype, det er vel lekekjøring man kaller det, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt.

De to hadde også skrudd av kjennemerker på skuterne sine, men disse er nå satt på igjen. Dette er heller ikke lov.

- Hvilken reaksjon kan de to vente seg?

- Det er opp til en jurist å avgjøre ut fra beskrivelsen fra Statens Naturoppsyn har gitt. De to vil nok også bli avhørt.

- Er det bøter som vil bli gitt?

- Sannsynligvis ligger det i det området der.

- Hvor vanlig er det at Statens Naturoppsyn gjør slike kontroller?

- De har politimyndighet for å kontrollere dette, så det vanlig. Hvor ofte de er ute og jobber, har jeg ikke helt oversikt over. Det er som med utrykningspolitiet, du vet aldri når og hvor de er.

- Plukker de ut spesielt belastede områder?

- Det vil jeg tro. De får henvendelser fra publikum og fra oss om kjøring – og så sjekker de ut fra det, sier Handegard.

Statens Naturoppsyn kontrollerte ytterligere ti skutere på løypa mellom Kotsøy og Håen, og de holdt seg til løypa og hadde tillatelsene i orden.