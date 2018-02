Tre presoner til legevakt etter trafikkulykke i Levanger

Røkke betaler nesten 800 mill. for et afrikansk oljeselskap

Saken oppdateres.

Ved Magneten kjøpesenter i Levanger har det vært en trafikkulykke på fylkesvei 125.

- To biler, påkjørsel bakfra. Noen trafikale utfordringer på stedet. Nødetatene rykker ut, melder politiet på Twitter.

Tre personer blir sendt til legevakten for undersøkelse, melder politiet. Politiet på stedet opplyser at det sannsynligvis ikke er snakk om alvorlige personskader.-

- Alt tyder på at det er bilen som kjørte bakerst som har kjørt i bakenden på den foran. En ambulanse under utrykning passerte her, som bilene måtte vike for. Mer vet vi ikke foreløpig, sier politibetjent Kasper Rybak på stedet.