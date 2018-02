Zultan er klar for Rørosmartnan

Fikk nei fra Work Work, men nå er den første minibanken i Trondheim for bitcoin på plass i Ila

Saken oppdateres.

- Dette har vært en drømmetur, sier Rådal.

Mandag kveld rapporterer han fra Storwartz på Røros hvor han og 18 andre hestekjørere er innlosjert siste natt før Rørosmartnan åpner. De har for første gang siden 1877 kjørt hele turen fra Trondheim til Røros. Dette gjør de for å markere at det er 300 år siden general Armfeldt forsøkte å innta Trondheim.

- Vi har kjørt ruta til Armfeldt. Det har blitt mye gang- og sykkelveier, forteller Rådal om den 20 mil lange turen fra Trondheim til Røros. Turen startet med hest og vogn fra Festningen forrige lørdag. På Kotsøy byttet de ut vognene med hestesleder.

- Det har kanskje blitt mye hestemøkk underveis?

- Vi har prøvd å ta det bort, men det er mulig det ligger igjen noe. Men vi har blitt veldig godt mottatt underveis. Folk har stått og ventet på oss med kaffe og kake, sier Rådal.

Sild og pannekaker

Han er til vanlig gårdbruker i Hegra, men i snart ti år har han vært med på å kjøre hest til Rørosmartnan, enten fra Sverige eller fra Tydal.

I år har han som leder av Trøndelag kjørerlag ledet an på reisen fra Trondheim til Røros. Han sier at det har vært et mål i mange år å ta denne turen.

- Vi var 13 hester når vi startet, så var vi nede i ni en periode, men nå er vi 18. Alt har gått etter planen. Vi har kjørt fra i nitida om morgenen til i fire-fem tida på ettermiddagen. Folk er veldig fornøyd, vi har storkosa oss, forteller Rådal.

Han er selv særdeles historisk interessert, og bruker gladelig to uker av ferien til å sitte bak hesterumpa. Nå gleder han seg til martnasliv på Røros. Da skal han holde til i en bakgård og servere kaffe, sild og fleskepannekaker.

Folkefest

I år er det den 165. Rørosmartnan som arrangeres, og martnassjef Lillian Sandnes er klar for en fem dager lang folkefest.

- Vi venter rundt 5000 bare på åpningsarrangementet, og anslår 70-80 000 besøkende i løpet av hele martnan. I år kommer det 90 hesteekvipasjer inn på Malmplassen når martnan åpner, og de kommer fra både Trondheim, Mora og Gudbrandsdalen. Dette er Nordens største samling av brukshester, forteller Sandnes.

Hun forteller at 150 bodholdere nå har rigget seg til i gatene. I løpet av de fem martnasdagene vil det bli avviklet 300 kulturarrangementer.

- Hva gleder du deg mest til?

- Det er rett og slett det å møte folk. Rørosmartnan er en uformell møteplass med masse glede og spontanitet. Når folk er på Rørosmartnan tar de seg tid til å leve. Rørosmartnan er et livsbejaende arrangement, sier hun.