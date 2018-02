Tre til sykehus for sjekk etter kollisjon i Levanger

Saken oppdateres.

- Vi har fått melding om et sammenstøt. Det er ingen personskader, men skader på personbilen. Førerne ordner med skademelding, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Kjøretøyene skal stå på et sted der det er to kjørefelt og er ikke til hinder for trafikken på E6. Holsandkrysset ligger i sørenden av Gråmyra.