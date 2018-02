Politiet måtte rykke ut til pubslagsmål

Saken oppdateres.

To politipatruljer og en ambulanse ble sendt til puben etter at politiet fikk melding om slagsmålet, forteller operasjonsleder Viola Elvrum ved Trøndelag politidistrikt.

- Vi fikk melding om at fire-fem personer sloss på stedet, og at en person blødde fra hodet. En person har fått et kutt på innsiden av underleppa og har falt og slått hodet. Flere var involvert, men to av dem var hovedpersonene, sier Elvrum.

- Sloss på toalettet

Hun forteller at den ene blir tatt med til lege for tilsyn.

Det er uklart hvor mange som var med på slagsmålet, og om noen av de involvert prøvde å gå imellom, forteller operasjonslederen.

- To sloss på toalettet. Vi snakker nå med vitner og dem som jobber i puben. Deretter vil vi vurdere om vi skal ta med noen av dem til arresten, sier Elvrum.