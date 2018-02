Er dette byens mest sentrale skiløype?

Pågrepet i Trondheim - frifunnet for ett av Arboga-drapene

Saken oppdateres.

Tirsdag morgen kjørte Ottar Larsen opp ferske skispor ved Kristiansten festning i Trondheim. Til glede for skigåere i alle aldre.

- Dette viser at vi satser på folkehelsa, sier driftsleder Odd Arne Nilsen i Idrett, park og skog i Trondheim bydrift.

- Stabil og fin vinter

Han forteller at de også lager løyper på Marinen, ved Utleirahallen, Dalgård, Tillerbyen og Tyholttårnet. Det er ikke bare i Bymarka at du kan spenne på deg skiene.

- I år har det vært enklere å få til et stort løypenettverk med en stabil og fin vinter. Tidligere år har det blant annet vært for lite snø, forklarer Nilsen.

Han opplyser at det er spesielt mange barnehagebarn og skoleelever som tar i bruk de sentrumsnære løypene. Og det er også en del innvandrere som forsøker å mestre kunsten å gå på ski.

- Vi har fått veldig god respons på dette. Jeg håper det blir flere slike vintre, sier Nilsen, som i mange år har lovt sine nærmeste at det blir en flott vinter.

- I år har jeg ikke sagt det, og da har vi endelig fått det slik vi ønsker. Nå skal jeg slutte å si noe som helst, sier han med en latter.

Ønsker flere løyper

Han har forståelse for at ikke alle er like glad i snø som de ansatte på bydrift, men han synes det er så flott å se skiløyper og skøytebaner fulle av aktivitet.

- Det er enorm aktivitet på våre 55 skøytebaner, og det er også utrolig mange som bruker skiløypene, både de sentrumsnære og de ut i Bymarka, forklarer Nilsen.

Det varierer hvor ofte løypene blir kjørt opp, og ifølge Nilsen er det avhengig av vær og vind.

- Mange sier at det er flott at det blir kjørt opp spor, men de skulle gjerne ønske at det var enda flere steder med løyper. Da må vi huske at vi må vedlikeholde de vi allerede har, sier Nilsen.

Skaper en ny OL-vinner?

Bydrift forsøker å fordele skiløypene rundt omkring i byen.

- Selv om vi bruker en del ressurser på dette, så får vi veldig mye igjen for pengene med tanke på all den aktiviteten, sier Nilsen.

Selv blir han glad og opprømt når han ser at innbyggerne er fornøyde med tilbudet.

- Det er kjempebra å se at vi lykkes, og så må vi si at den gode vinteren også spiller på lag med oss, sier en ydmyk Nilsen.

Det aller viktigste er at mange av Trondheims innbyggere kommer seg ut på tur, men Nilsen ser ikke bort fra at skiløypene også bidrar til at det «fødes» nye skihelter.

- Nå har det gått barnebilder av sportsheltene våre over tv-skjermen i to uker. Det er jo gjerne slik det starter. Det kan være en bonus dersom våre skiløyper kan bidra med at vi får enda flere olympiske mestere, sier han.

