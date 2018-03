Ønsker å opprette en pris for å unngå ensomme NTNU-studenter

Saken oppdateres.

Trondheim er ifølge den store studentundersøkelsen i 2014 den studiebyen med flest fornøyde studenter. Men det paradoksale er at det også er i denne byen flest studenter oppgir at de føler seg ensomme. Det skriver Universitetsavisa.

LES OGSÅ: 100 tips som gjør studietiden i Trondheim 1000 ganger bedre

Pris på 100 000 kroner

Styrerepresentant Kristin Melum Eide i NTNUs styre har lenge jobbet for å få gjort noe med det nedslående resultatet. Sammen med studentrepresentantene Anja Beate Andersen og Christoffer Vikebø Nesse håper de å få gjennom etableringen av en vennepris som ett av flere tiltak for å fremme et godt og inkluderende læringsmiljø.

– Nå ser det lysere ut enn noen gang for at NTNU får en slik vennepris, sier Eide til Universitetsavisa.

Forslaget går på å implementere en vennepris på 100 000 kroner til organisasjoner, fagmiljøer eller enkeltpersoner som gjør en bemerkelsesverdig jobb i forsøket på å motvirke ensomhet blant studenter. 14. mars vil NTNU-styret ta opp saken på et styremøte, melder Universitetsavisa.

LES DEBATT: Ny student i Trondheim? Snakk med sidemannen

Kan gå utover studiene

Neste trinn blir sannsynligvis å nedsette ei arbeidsgruppe, som skal utarbeide forslag til kriterier, logo og navn på prisen og hvem som skal sitte i utvelgelseskomitéen.

Venneprisen har vært noe Eide har kjempet for i flere år.

- Hvis du er psykisk syk fordi du er ensom og lei deg, går det ofte utover konsentrasjonen. Da blir det veldig vanskelig for deg å utføre ditt daglige arbeid. Derfor er det veldig viktig at studentene trives og har det bra, ikke minst for å unngå at de slutter på studiene, ser hun til Universitetsavisa.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter