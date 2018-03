Mot betinget ja til Acer i Ap

Saken oppdateres.

Landsstyret i Arbeiderpartiet sier et betinget ja til norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer. Det får Adresseavisen bekreftet onsdag morgen.

Det har vært massiv motstand på grasrota i partiet, og Ap i Trøndelag er blant de som har ment at man må si nei i denne omgang. Det mener også LO.

- Jeg deler LOs vurderinger og bekymringer. Det er lite betryggendel at tilhengerne ikke innrømmer usikkerheten, sa fylkesordfører Tore O. Sandvik til Adresseavisen tirsdag.

I praksis ett ja

Redaksjonskomiteen skal ha jobbet til langt på natt med et forslag som det etter planen skal voteres om før klokken 10 onsdag.

Dersom det får flertall, som det ventelig vil gjøre, får stortingsgruppen i praksis en fullmakt til å si ja til Acer under sitt møte senere i dag. Men et eventuelt vedtak stiller som forutsetning at krav og føringer fra LO og lokale Ap-lag blir innfridd og fulgt opp.

Hvis så ikke skjer, kan det bli aktuelt for Ap å trekke støtten til Acer og EUs tredje energimarkedspakke på et senere tidspunkt, etter det NTB forstår.

Sterk motstand

Motstanden mot energisamarbeidet er sterk i deler av partiet. Mandag ba LO-sekretariatet om at saken utsettes i påvente av mer klarhet rundt EUs framtidige energipolitikk.

Ap i Trøndelag er blant de som har ment at man må si nei i denne omgang. De siste månedene har det pågått en større debatt rundt hva som tjener Norges interesser best: Å si nei til EUs energibyrå Acer (som del av energipakke) nå – eller å si ja. Regjeringen ønsker at Norge sier ja, mens kritikerne frykter for mye nasjonal myndighet overføres. Kritikerne hevder pakken vil gi høyere strømpriser i Norge fordi vi kobler oss tettere på det europeiske markedet.

Ap's syn på saken blir svært viktig når den skal stortingsbehandles fordi partiet kan sikre regjeringen det flertallet de trenger.

EUs tredje energimarkedspakke EUs tredje energimarkedspakke er et knippe rettsakter fra 2009 som videreutvikler det indre marked for energi.

Pakken viderefører samarbeidet og sikrer like rammevilkår i Norge og EU.

EUs energiunion er en politisk betegnelse fra 2015 på initiativer for å utvikle en mer felles og klimavennlig energipolitikk i EU. Energiunionen omfatter fem ulike dimensjoner, og energimarkedet er én av disse.

EUs energibyrå Acer, som er en del av pakken, skal fremme samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi og sikre et integrert energimarked ved å harmonisere medlemslandenes regelverk.

Stortinget avslutter denne uken trolig arbeidet som regjeringen håper vil ende med at energimarkedspakken innlemmes i EØS-avtalen.

Energi- og miljøkomiteen har frist til 15. mars med å avgi innstilling for sine to proposisjoner i saken, mens den tredje proposisjonen skal avgis av forsvars- og utenrikskomiteen innen 19. mars. Kilder: NTB, regjeringen.no

