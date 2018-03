Kunsten å se: Er det best å lete etter likheter eller ulikheter her?

Saken oppdateres.

- Kollisjon på E6 i Vollsdalen i Stjørdal. To biler er involvert. Skadeomfanget er ukjent. Nødetatene er på vei, melder politiet på Twitter klokken 07.47.

E6 ble stengt i forbindelse med ulykken.

- Politiet er på stedet. Det ser ut til å være lettere personskade, melder politiet klokken 07.58.

Klokken 08.27 melder politiet at E6 er ryddet og at veien er åpen for igjen.

- Det er fortsatt glatt på stedet, skriver politiet på Twitter.