- KrFs store mulighet

Saken oppdateres.

Det sier KrF-veteranen Øyvind Håbrekke mandag morgen. Fra posisjonen som faglig leder i den kristne Tankesmia Skaperkraft fastslår han at KrF kan få stor uttelling for vippemakten i sentrum.

- Jeg ser mange omtale at KrF har et stort dilemma og er i en skvis. Jeg tror det er mer riktig å se dette omvendt. KrF har nå en stor mulighet. KrF ønsker seg en anstendig ikke-sosialistisk regjering. Det kan vi nå få, mener Håbrekke.

Fakta om kabinettsspørsmål og mistillitsvotum Kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering kan bruke overfor Stortinget for å få en sak vedtatt.

Når en regjering eller et regjeringsmedlem truer med å forlate sin stilling om ikke det nødvendige flertall stemmer for, stiller de kabinettsspørsmål.

I Norge har kabinettsspørsmål blitt brukt en rekke ganger. Regjeringene Kåre Willoch i 1986 og Kjell Magne Bondevik i 2000 gikk av som følge av et kabinettsspørsmål som ikke fikk den nødvendige støtte.

Et mistillitsforslag kan rettes mot regjeringen samlet eller enkelte av dens medlemmer.

Det stilles ikke noe krav til begrunnelse for mistillitsforslaget. Politisk uenighet eller ønske om regjeringsskifte kan være grunnlag for mistillitsforslag. Andre ganger brukes mistillitsforslag som reaksjon på brudd på konstitusjonelle plikter, for eksempel regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget.

Dersom mistillitsforslaget får flertall i Stortinget, har regjeringen eller statsrådene vedtaket gjelder en rettslig plikt til å gå av.

I norsk parlamentarisk praksis har mistillitsforslag forekommet ofte, men bare få ganger er det blitt vedtatt. Blant de mest kjente er mindretallsregjeringen til Einar Gerhardsen som ble felt i 1963 etter Kings Bay-saken.

Kilde: Store norske leksikon/NTB

Må stille krav

Han mener KrF må benytte muligheten til å stille krav.

- Om KrF skal la regjeringen fortsette, så har KrF grunn til å at hun enten bytter justisministeren eller sørger for at man får en anstendig og verdig kommunikasjon fra Listhaug og justisdepartementet.

Dette er Listhaug-saken Fredag 9. mars postet justisminister Sylvi Listhaug et bilde på Facebook av maskerte soldater med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Hun reagerte på at Arbeiderpartiet med flere ikke støttet regjeringens forslag om å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere uten rettslig behandling først.

Senere slettet Listhaug facebookposten fordi hun manglet rettigheter til å bruke bildet.

Torsdag 15. mars ble hun presset av Stortinget til å unnskylde seg og måtte på talerstolen fire ganger før opposisjonen var fornøyd.

Fredag 16. mars mottok hun et blomsterhav etter facebookaksjon, blant annet på gruppa «Slå ring om Norge».

Tirsdag stemmer Stortinget over et mistillitsforslag mot Listhaug.

- KrF ha fått unnskyldningene de har bedt om fra regjeringen, og det virker ikke som om statsministeren er innstilt på å bytte ut Listhaug. Hva gjenstår da for KrF?

- Det er riktig at regjeringen har gjort jobben sin. Sanner kom med en troverdig unnskyldning. Men ikke Listhaug. Hun har demonstrert at vi har en justisminister som ikke har forstått alvoret – og driver med sitt.

- Er det da å felle Erna som gjenstår for KrF?

- KrF kan la være å støtte mistillitsforslaget, men da må statsministeren stramme kraftig for Listhaug – og det må komme troverdige forsikringer om at vi er ferdig med Listhaugs uanstendige oppførsel. Får vi slike forsikringer, har KrF oppnådd noe viktig, sier Håbrekke.

Les Aglen: Regjeringskrisa som ingen egentlig vil ha

Ikke skråsikker

Håbrekke tør ikke være skråsikker på utfallet av dagens KrF-møter, men tror det er større sjansen for at Erna fortsetter som statsminister enn ikke.

- Vi har et ansvarlig landsstyre. Jeg tror de klarer å samle seg om en god løsning.

Hareide bekrefter overfor NTB mandag morgen at han i helgen har hatt kontakt med statsminister Erna Solberg (H), men vil ikke si noe mer om innholdet i samtalene.

Klokken 12 vil KrF-lederen holde en åpen innledning for partiets landsstyre som samles på Stortinget. Deretter vil møtet bli lukket for pressen. Men allerede rett før klokken 9.15 møtte han sine to nestledere Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad for å diskutere spørsmålet som kan felle regjeringen.

- Dette er helt klart en vanskelig sak for oss, sa Bollestad på vei inn til møtet.