Bil sperret inne av snøskred

Meldingen om snøskredet i Verran kommune kom inn klokken 20.26 onsdag kveld.

- Skredet har gått over en vei mellom Buavatnet og Ormsetvatnet. Vi har fått bekreftet fra folk i området at ingen er tatt av skredet, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiet og Hovedredningssentralen avbrøt utrykningen til Verran etter at de fikk den beskjeden.

- Det var to menn som varslet oss om at bilen de satt i var innesperret. De har vært inne ved et av vannene, og bilen står nå igjen.

Politiet har vært i kontakt med Verran kommune om snøskredet.

- De som varslet oss mener at det er stor skredfare langs denne veien. Det har vi varslet rådmannen om, og han vil ta kontakt med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat, journ. anm.) i morgen for å følge opp om det bør gå trafikk i området, sier Volden.