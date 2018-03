Saken oppdateres.

I en kontroll avholdt av utrykningspolitiet natt til torsdag ble en bilfører målt til 117 kilometer i timen i 80-sonen ved Udduvollbrua på E39. Brua går over Gaula og ligger like nord for kommunegrensen mellom Trondheim og Melhus.

Bilføreren fikk førerkortet beslaglagt, og fartsovertredelsen ble anmeldt, opplyser politiet på Twitter.