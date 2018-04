Mari fikk dobbelt så mange gjester på hytta i år

To strake tap for Norge i curling-VM

Trondhjems Turistforening (TT) har sett på besøket på fjellet i påska.

I Sylan er det en økning fra fjoråret på 34 prosent. Schulzhytta, hvor Mari Nygård er vertinne, er «vinneren» der besøket er doblet fra i fjor. Også på Storerikvollen er det stor økning på 34 prosent. Nedalshytta øker med fem prosent, men der er til gjengjeld dagsbesøket stort, som følge av at det i år et kjørt skispor fra Stugudalen.

Stort dagsbesøk

- Det flotte været har nok påvirket lengden på folks turer. Også de andre hyttene med oppkjørte skispor, Gjevilvasshytta, Jøldalshytta og Schulzhytta opplevde et stort dagsbesøk, og det er ikke få vafler som går med i løpet av en slik påske, sier informasjonssjef i TT Jonny Remmereit.

Store deler av Trøndelag fikk en drømmepåske, mens det var mer variabelt i resten landet.

Flotte føreforhold

- Vi har nettopp lagt bak oss ei påske som kommer til å gå over i historien som en av de flotteste i manns minne, med strålende vær og føreforhold både i marka og i fjellet. Vertskapet på TTs betjente hytter melder om godt besøk både av dagsturister og overnattingsgjester. Nå håper vi at ikke alle henger skiene opp i garasjen, men ser mulighetene for fantastiske vårskiturer, det er nå det blir virkelig fint, med gode sjanser for solrike og milde dager i fjellet. Er vi heldige holder skiføret i flere uker til sier Frode Støre Bergrem, daglig leder i TT.

Økte også i Trollheimen

Besøket i Trollheimen øker også ifølge TT. Det er seks flere gjester der sammenlignet med året før. Trollheimshytta øker mest med 13 prosent, Gjevilvasshytta med åtte prosent og Jøldalshytta med én prosent. Rønningen i Bymarka i Trondheim melder også om stor utfart i marka med oppmøte tilsvarende «søndagsbesøk» nesten hver dag. Nå håper Bergrem at påska har inspirert trønderne til å smake på vårskiturene som kommer.

- Jøldalshytta i Trollheimen og Storerikvollen i Sylan er betjent til 8. april. I tillegg er det en rekke selvbetjente hytter som står klare og venter på deg, sier Bergrem.

