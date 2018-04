Geir fotograferte snøskred i Vassfjellet

Erna: - Tiden for nye, dyre løfter er over

Solberg varsler at tiden for nye, dyre løfter er over

Saken oppdateres.

Geir Kjosavik og en kamerat var i Vassfjellet fredag formiddag.

Da ble Kjosavik oppmerksom på snøskredet som hadde gått rett under toppen på Vassfjellet.

- Skredet var omlag 50 kvadratmeter stort, og ikke dypt. Det ville ikke vært farlig å bli tatt av dette skredet. Men det var interessant å se at dette gikk i en 20 graders helling, og hadde gått spontant uten at noen hadde kjørt på ski der, sier Kjosavik til adressa.no.

Kjosavik og kameraten gikk på felleski oppover, og kjørte nedover. Alpinanlegget var fredagsstengt.

- Vi kjente at fokksnøen som hadde kommet, festet dårlig på skare, sier Kjosavik, som la ut bilde på Facebook-gruppen Bratt & Ulendt med oppfordring om å være forsiktig.

LES OGSÅ: Fri flyt på Fløtatind

- Sjekker hver dag

- Dette er nok en skavl som har løsnet. De siste centimeterne med snø som har kommet, er kramme, sier Per Eivind Tellugen, driftsleder i Vassfjellet skisenter.

- Men vi tar skred på alvor, hver dag før vi åpner kjører en patrulje rundt og sjekker faren for snøskred. Heldigvis er terrenget her slik at vi stort sett er forskånet for skred, sier Tellugen.

Skisenteret har fortsatt åpent, men merker mindre pågang enn før påske.

- Vi kjører fram til og med sødag 22. april, men med redusert åpning i midtuka, sier driftslederen.

LES OGSÅ: Ti forslag til toppturer