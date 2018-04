Nå skjer det!

Dette betyr lønnsoppgjøret for deg

Saken oppdateres.

Du har kanskje allerede vært innom yr.no eller andre nettsteder som melder om været og fått med deg at det blir både strålende sol og ganske varmt i uke 15. Og vi snakker om Trøndelag. Kun. Lenger sør og nord i landet er det ventet en både gråere og kaldere værtype.

Høytrykk over Trøndelag

- Det fine været dere har i vente skyldes et høytrykk som plasserer seg godt og trygt over Trøndelag fra og med mandag. Det blir fint vær med strålende sol, fralandsvind, og stigende temperaturer i hele Midt-Norge, sier Skattør, som er vakthavende meteorolog. Temperaturene vil på dagtid ligge på mellom elleve og 13 grader.

Og det betyr at våren får sin innmarsj i trøndelagsfylket denne uken. De fine værutsiktene vil garantert holde seg uken ut, ifølge meteorologen.

Fint til og med helgen

- Det blir fint til og med helgen. Lenger frem i tid blir det for usikkert å si noe om nå, men varslene for denne uken er veldig sikre, sier Skattør og tilføyer at høytrykket nå befinner seg i Norskehavet, men vil trekke mer og mer østover utover uken.

- Høytrykket vil bli enda mer markant, og sola kommer til å varme stadig mer. Luftmassene vi har over Norge nå er langt varmere enn hva vi opplevde for bare noen uker siden. Det er vår, sier Skattør.

