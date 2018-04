Opphever parkeringsforbud ved ferjeleie

- Det finnes ingen rekkverk som er dimensjonert for å tåle kollisjoner i denne farten

Saken oppdateres.

På grunn av sprengningsarbeid var det parkering forbudt ved ferjeleiet på Rørvik sist helg. Dette skulle også gjelde helga 14 - 15. april og muligens helga 21. - 22. april, skriver Fosna-Folket.

Statens vegvesen driver sprengningsarbeid i forbindelse med at kaianleggene tilpasses el-ferjer og at parkeringsarealet skal utvides.

Nå melder vegvesenet at de har kommet lengre enn de regner med. Det blir derfor ikke behov for parkeringsforbud de to neste helgene.

— Vi kom vesentlig lenger med sprengningsarbeidet forrige helg enn vi hadde forventet. Dermed har vi ikke behov for å sprenge kommende helg (14.-15. april) og påfølgende helg (21.-22. april). Følgelig har vi heller ikke behov for parkeringsforbud disse helgene, sier byggeleder Lars Erik Moe i en pressemelding fra Statens vegvesen.

