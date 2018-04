I russetiden kan all russ i Trøndelag ta trikk eller buss for 150 kroner

Saken oppdateres.

-To utenlandske vogntog unnlot å stanse for kontroll på Sandmoen, melder Vegvesenet på Twitter mandag ettermiddag.

De kom imidlertid ikke langt før de ble stanset.

Fikk gebyr

- De ble stanset på Flakk, og anmeldes for det. Begge fikk gebyr for manglende vognkort, og en fikk gebyr for to utslitte dekk, står det.

De måtte skifte dekk før de fikk kjøre videre.

