Nå har alle fått vannet tilbake i Klæbu

Saken oppdateres.

Klokka to natt til søndag mistet folk i de sentrumsnære områdene av Klæbu vannet. Kommunens folk jobbet intenst for å lokalisere feilen og få reparert den. Klokka 15 søndag skriver kommunen på sine nettsider at alle skal ha fått tilbake vannet.

Der heter det også at:

«Vi anbefaler alle å åpne kranene og lufte rørene. Vanne vil sansynligvis være noe misfarget i begynnelsen.»

Feil på ledningen i Haugamyra

Bruddet på hovedvannledningen i Klæbu skjedde i Haugamyra. Derfor var folk der lengst uten vann.

Feilen har ført til at store deler av sentrumsområdene i Klæbu var uten vann i perioder fra klokka to natt til søndag. Andre opplevde bare å ha dårlig trykk.

Søndag jobbet kommunens folk intenst for å finne feilen. De har stengt ned felt etter feil i forsøket på å finne lekkasje. Derfor ble folk uten vann en stund før de fikk vannet tilbaket litt senere.