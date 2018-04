Bil truffet av lastebilhjul i tunnel

Berlin er ikke bare Europas kuleste by. Byen er også en oase for bilentusiaster

Saken oppdateres.

Like før klokka 19.30 tirsdag meldte politiet på Twitter at Helltunnelen var stengt, etter at en en lastebil hadde mistet et hjul.

Ifølge Trønder-Avisa var det en lastebil i sørgående retning på E6 i Helltunnelen som mistet hjulet, og dette traff en motgående personbil.

- Personbilen har materielle skader, og bergingsbil er på tur inn for åmm hente lastebilen som mistet hjulet. Det skal ikke være snakk om personskade, uttalte operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt.

Klokken 18.40 ble E6 Helltunnelen åpnet igjen.