Ungdommer stanset togtrafikk i Levanger med kabel

Saken oppdateres.

Klokka 17.20 meldte politiet på Twitter at noen ungdommer har lagt en kabel over jernbaneskinnene i Levanger.

LES MER: Stjålet lastebil satt fast i jernbaneundergang

Togleder stanset trafikken på grunn av hendelsen. Poltiet varsler at de vil sørge for at kabelen blir fjernet, og forsøke å finne gjerningspersonene.

Pressekontakt Olav Norli i Bane Nor opplyser at det ikke var noen tog i nærheten i det aktuelle tidsrommet.

- Et tog kan komme fort. Vi vil advare alle mot å bevege seg langs skinnegangen. Man bør selvsagt heller ikke legge gjenstander på skinnene, slik det ble gjort her, sier Norli.