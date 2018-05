Superveteranen sørget for norsk seier på straffer

Bamba avgjorde for Kristiansund mot Stabæk

To barn skutt og såret i London

Eurovision-seier kan bli en dyr affære for NRK

Mann siktet for alvorlig nedskalling på Karmøy

Saken oppdateres.

Alt fra rundballplast til store matter med takshingel og husholdningsrask ble funnet, da Øysand velforening og Øysand camping samarbeidet om å rydde strandområdet og naturreservatet.

Les også: Fikk torsk på 11 kilo - magesekken var full av plast

Men nå mener Sarah Abrahamsen, styreleder Øysand velforening, at Øysand er klar for campingturister og badegjester.

- Ja, dette gikk veldig bra. Campingen rydder stort sett hele året, men likevel samlet vi inn 20 sekker med søppel. Men nå skinner stranda, sier hun etter den fire timer lange dugnaden, som samlet 50 personer.

Ungdomsbrigade

Dette er sjette året på rad at velforeninga og campingen samarbeider om dugnad. I år, som i fjor, har også campingplassen hyret inn ungdommer for å holde området rent.

- Stranda skal ryddes av en egen ungdomsbrigade. De er ansatt nesten utelukkende for å rydde. I området er det jo også beitemark for kyr, så det er viktig at vi holder det rent, sier Abrahamsen.

Les også: Plastic – fantastic

Utfordringen i disse tider er at Gaula har sitt utløp ved naturreservatet.

- Det kommer nok mer søppel nedover elva i disse tider, så det må ryddes jevnt og trutt. Men kajakk-klubben som holder kurs i helga, melder om fine forhold i sjøen, så det er positivt, sier styrelederen.

- Eventyrlig innsats

Hold Norge Rent er imponert over nordmenns dugnadsånd etter strandryddeuka. Med over 100 000 deltakere har aksjonen knust fjorårets rekord på 49 000 plukkere for hele året, skriver NTB.

– Det har vært en eventyrlig innsats. Folk er blitt mer oppmerksomme på alt søppelet som flyter, og hvilken skade det påfører miljøet, sier Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent.

Les også: - Vi har funnet plenklippere, plastposer, en motorsykkel og dumpede kjæledyr i sekker

Regjeringen gjorde også sitt i helgen for å rette søkelyset mot problemet med plastforurensning. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) åpnet den landsomfattende ryddeaksjonen i Haugesund lørdag, mens statsminister Erna Solberg (H) deltok på dugnaden på stranden Fløksand i Meland kommune nord for Bergen.

Øker innsatsen

Statsministeren, som fant mye plast, var kanskje mest overrasket over å finne døren til et pengeskap.

– Jeg har funnet veldig mye plast fra båttau, som smuldrer i småbiter og blir spredt slik at både fisk og fugl får det i seg. Mange av ungene fant sprøyter som er typisk forurensning fra en stor by som Bergen. Og så fant vi til og med døren til et pengeskap, så jeg lurte nesten på hvor Egon Olsen var, sa Erna Solberg (H) til NTB.

Les også: Torsk svelget avskåret vannflaske

Søndag gjorde regjeringen det klart at den vil øke innsatsen mot marin forsøpling med 130 millioner kroner. Totalt vil det gå 280 millioner kroner til formålet i 2018.

– Vi må redde verdens hav for å ta vare på vårt livsgrunnlag, og regjeringen trapper derfor opp vår internasjonale innsats, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Les også: Her er det ingen ende på søppelet