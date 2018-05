Solslyng på Dovrebanen

Her er dommen over årets russelåter

Østfoldbanen ble tirsdag ettermiddag stengt mellom Fredrikstad og Råde på grunn av årets første solslyng, forklarer medievakt Linda-Theres Trondsen i Bane Nor.

– Det er ikke så mye vi får gjort, man må dessverre bare vente. Vi håper på at det løser seg i løpet av kvelden når temperaturen synker, sier hun til NRK.

Solslyng oppstår når metallet i skinnene utvider seg på grunn av varmen, slik at skinnene bukter seg. NSB og Bane Nor bekrefter at de også har hatt et uhell på jernbanelinjen like sør for Vinstra i Gudbrandsdalen. Passasjer Ragnar Møller trodde det var en avsporing.

– Det var så kraftig at bagasje datt ned fra hyllene og folk datt ut i midtgangen, sier han til NRK.

Først etter en halvtime ble toget stanset og kontrollert. Kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, bekrefter at to vogner fikk skader.

– Det ble urolig gange på de to bakerste vognene på grunn av solslyng og støtdemperne mellom de bakerste vognene ble skadd, sier Lundeby.