To kvinner gikk seg bort i bratt terreng i Malvik

Saken oppdateres.

Politiet har siden klokken 18.52 holdt på med en aksjon for å få kvinnene berget ned fra marka, etter at det ble meldt ifra om at de hadde gått seg bort.

De skal ha fått problemer i bratt terreng, ifølge politiet. De skal nå ha kommet seg inn på en skogsvei, og er på vei tilbake fra marka.

- Vi har kontakt med dem, og har koblet på Hovedredningssentralen i aksjonen, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Stig Roger Olsen.

