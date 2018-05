Skadeverk på flere biler ved Bymarka

Kokkens tips til deg med ugress i hagen: «If you can’t beat them, eat them»

Saken oppdateres.

- Det er stukket hull i dekkene på bilene henholdsvis på parkeringsplassene Ferista og Baklidammen, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie ved Trøndelag politidistrikt.

Etter at politipatruljen har vært på stedet, er det klart at det er snakk om større skadeverk fordelt på tre parkeringsplasser.

Først, cirka klokken 12.45, meldte politiet at det var snakk om tre biler på to p-plasser langs Fjellseterveien fra Byåsen butikksenter til Skistua i Trondheim. Tre kvarter etterpå, forteller politiet på stedet at de har kommet over i alt fem biler på tre p-plasser: Ferista, Baklidammen og Henriksåsen, ifølge politiet på stedet.

14 dekk skåret med kniv

Ferista-parkeringen ligger nært boligområdet rundt Byåsen Butikksenter. Baklidammen ligger ett hakk høyere på veien til mot Skistua og Henriksåsen er siste p-plass før Skistua.

- Så vidt vi kan se, er det til sammen 14 dekk som er skåret opp på i alt fem biler. Det ser ut som de er stukket med kniv fra siden og at det er gjort etter samme mønster på alle dekkene, sier politioverbetjent Ronny Spakmo på stedet.

- Når er dette skjedd?

- Mest sannsynlig har dette skjedd på kveldstid fredag eller i løpet av natta. Det ser ut til kun å være kjøretøy som har stått her gjennom natta, sier Spakmo.

Få spor

Klokken 13.30 hadde politiet fått tak i to av bileierne og jobber med å kontakte alle.

- Er det spor å gå etter her?

- Nei, ikke på stedet annet enn at skadeverket er gjort etter samme mønster på alle. Vi får se om det finnes noe video i området vi kan undersøke, sier Spakmo.