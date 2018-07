Vil stenge Trondheimsfjorden for cruiseskip som forurenser

Her kan du se den norske pilotens bilder fra katastrofebrannen

Post it, baby!

Rygget på en 18-åring - mistenkt for ruskjøring

Hanna har ett år igjen av medisinstudiet, men sjansen for legejobb har aldri vært mindre

New York Times: Trumps advokat tok opp samtale om betaling av tidligere Playboy-modell

Mathias (23) startet eget film-selskap - har produsert over 200 direktesendte TV-sendinger

Det dypeste av alle mysterier: at vi lever i en verdens av lys

Rygget på en 18-åring - mistenkt for ruskjøring

Israelsk angrep etter at Hamas annonserte våpenhvile

Saken oppdateres.

En video Frank Valde har filmet ved Andersbakkan på Kattem viser flere lynnedslag over en periode på ti minutter fredag kveld.

- Det var fyrverkeri over nattehimmelen i kveld. Mest synlig var det over Melhus og Klæbu, skriver Valde i en e-post.

LES OGSÅ: Varmen fortsetter i Trøndelag ut juli og inn i august

En annen video sendt inn fra Ayla Bye i Moholt-området viser nok et kraftig lynnedslag.

Se videoene øverst i saken.

Nye lokale byger

Statsmeterolog Lars Andreas Selberg forteller at det var mye torden sør-øst for Trondheim i går.

- På kvelden bevegde det seg fra sør og opp mot Trondheim. Når det nærmet seg Trondheim døde det litt ut, så det sluttet rundt midtnatt.

Det vil fortsette å være tordenvær resten av helgen, men utbredelsen vil ikke være like stor som den var i går kveld.

- Det er ventet lokalt kraftige regn- og tordenbyger i indre strøk, rundt Lierne og Steinkjer og helt lengst sør for Trondheimsfjorden i dag også.

LES OGSÅ: Våknet av hagl, kraftig regn og lyn og torden

Kan komme hagl

Selberg sier at det også kan komme kraftig regn og hagl lokalt.

- Det kan virke som det er ganske fint vær, men hvis du befinner deg midt i en byge kan det brått bli dårlig. Så blir det ganske fint igjen.

På søndag skal tordenværet være over.

- I morgen roer det seg ned, og det ser ut til at dagen vil starte ganske bra. Da er det en svak front fra vest, så vil det etter hvert skye til og bli lavt skydekke. Det er utrygt for at det kan dryppe litt, men det er eventuell små mengder på kvelden, informerer Selberg.

LES OGSÅ: Trøndelag fikk en ny rekordvarm tropedag