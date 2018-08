Det brenner i en hytte i Meråker

- Surt at det skjedde på den måten

Ranheim-keeperen skuffet over egen prestasjon på 2–0-målet

Saken oppdateres.

- Det er noen som har observert at en hytte i Austra Sonvatna brenner i et område uten vei. Vi har slått alarm sammen med brannvesenet, og brannvesenet vil bli flydd inn med helikopter for å slukke brannen, sier Stig Roger Olsen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

- Jeg forstår det sånn at hytta er nedbrent, men det er en del tør skog rundt hytta. Vi er usikre på hvor lang tid det vil ta før brannvesenet er på plass, og foreløpig vet vi ikke mer om saken, fortsetter han.

Nikolay Vatne, operatør på 110-sentralen i Nord-Trøndelag, forteller at de ikke har fått folk frem på stedet enda.

- Er det fare for skogbrann?

- Det kan jeg ikke svare på siden vi ikke har folk framme ennå. Det vi vet, er at brannen har spredt seg rundt hytta.

Brannvesenet er på vei med to firehjulinger og en sekshjuling, og det er rekruttert skogbrannhelikopter fra Værnes.

- Mannskapet holder på å ta seg fram i ulendt terreng. Heldigvis har det begynt å regne litt, men det er tørt. Skogbrannhelikopteret skal dynke tre runder med vann over. Deretter lander det på brannstasjonen i Meråker for videre beskjed, sier Vegard Håskjol, operatør på 110-sentralen i Nord-Trøndelag.