Saken oppdateres.

Natt til søndag meldte politiet på Twitter klokka 02.43 om ordensforstyrrelse ved jernbanestasjonen i Steinkjer. De meldte at det var flere personer involvert og at sitasjonen var uoversiktelig. Partuljer på stedet, og en mann ble fremstilt for lege.

En person fremstilt for lege

- Det var en veldig uoversiktelig situasjon når patruljen kom til stedet. Det var sju eller åtte personer involvert. En person pekte seg ut som spesielt utagerende, denne personen ble tatt hånd om og fremstilt til vurdering av lege, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt.

- Patruljen på stedet har prøvd å snakke med alle de involverte i hendelsen. Vi skal vurdere om vi gjør noe mer med denne saken etter hvert, opplyser Lægdheim.