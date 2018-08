Sju år og tre måneders fengsel for terrordømt mann fra Verdal

Fem grunner til at studietiden blir den beste tiden i livet

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev i juni at aktor ba om ni års fengsel for 34-årige Kristian Michelsen. Så streng straff fikk han imidlertid ikke, går det frem av dommen som ble offentliggjort tirsdag. Borgaring lagmannsrett mente rett straff var sju år og tre måneders fengsel.

34-åringen sto tiltalt for å ha inngått terrorforbund (straffelovens §147a fjerde ledd) samt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS (straffelovens §147d). Han nektet i ankesaken straffskyld, men juryen i lagmannsretten svarte i slutten av juni ja med mer enn seks stemmer på spørsmålene om verdalingen hadde vært medlem i terrororganisasjonen samt hadde inngått terrorforbund.

- Vi mener på ære og samvittighet, og med mer enn seks stemmer, at tiltalte er skyldig, sa juryens ordfører.

Mannen ble dømt til sju år og seks måneder i fengsel i Oslo tingrett i november 2017. Han anket, og fikk altså tre måneders kortere straff.

Da verdalingen var i Syria kalte han seg for Abu Mohammed al-Norwiji. Les dokumentaren om Syria-ferden her