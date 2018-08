Tunneler på E6 ble stengt

Letnes til iransk tv: - Vi dro til Iran for å få aksept for Per

Saken oppdateres.

Ved 16.15-tiden meldte Vegtrafikksentralen i Midt-Norge på Twitter at Helltunnelen er stengt i sørgående løp. Tunnelen ble åpnet kl. 17.15.

Stavsjøfjelltunnelen på E6 ble stengt på grunn av bilberging, meldte Vegtrafikksentralen i Midt-Norge på Twitter klokka 15.13. Begge løpene ble åpnet for trafikk igjen klokka 17.15.

Ved 15-tiden meldte de om at også Væretunnelen er stengt på grunn av en bilstans like etter tunnelen. Klokka 14.24 melder de om at Væretunnelen er åpen for trafikk i retning sør.

Omkjøring skjedde via Vikhammer, og det var lange køer, melder en leser til adressa.no.