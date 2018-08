NRK vurderer å flytte fra Tyholt

Det har tatt lengre tid enn jeg trodde å få lyttingen tilbake på et høyt nivå etter at vi sluttet å sende på FM

NRK Trøndelag har hatt hovedsete på Tyholt i Trondheim siden 1980-tallet. Nå vurderer mediehuset å forlate lokalene. Regionredaktør Sigrid Gjellan presenterte nyheten for de omlag 250 NRK-ansatte på et husmøte 11.30 i dag.

- Mye har forandret seg

- Hva er galt med dagens bygg?

- Det er gjort en arealanalyse av bygget, og den viser at bygget er for stort, og for dyrt. Det står ovenfor store rehabiliteringskostnader, sier regionredaktør Sigrid Gjellan i NRK.

- Mye har forandret seg, også medieproduksjonen. På 80-tallet var vi et radiohus, nå driver vi med alt, sier hun.

Vurderer å flytte til NTNU-campus

NRK setter nå i gang en prosess der de skal vurdere ulike muligheter for framtidig plassering: Å flytte fra Tyholt til NTNUs nye campus, rehabilitere dagens bygg fra 80-tallet eller bygge et nytt bygg på egen tomt.

NRK sentralt har satt i gang prosessen. NRK på Marienlyst skal flytte, og flere distriktskontor skal også flytte.

- Jeg er utrolig entusiastisk med tanke på campus- muligheten. Vi ville vært idioter om vi ikke utforsket den, mener Gjellan.

- Det er tre grunner til at vi vurderer det: Å komme nærmere fagmiljøene på NTNU, komme nærmere studentmiljøet, og å komme nærmere byen, og få bedre kontakt med folk.

- Er det en fare for å få for tette bånd til NTNU hvis NRK flytter til campus?

- Vi har på ingen måte planer om å gi fra oss redaktøransvar og bli et instrument for NTNU. Og vi kan også samarbeide med andre.

- Har dere en øvre smertegrense på kostnader?

- Det er det arbeidet som starter nå. Det er også nå toget går for å undersøke om vi kan bli en del av det nye campus. Det er en fantastisk strategisk mulighet til å styrke oss, og øke kontakten med fagmiljøene på NTNU. Nå er medieutviklingen teknologidrevet, og forandrer seg hele tida. Ingen kan lenger bli best i verden uten å samarbeide på tvers, sier Gjellan.

Har nye behov

Dagens bygg er fra 80-tallet, med lange korridorer og enkeltkontorer.

- Jeg tolker det som at atskilte kontorer ikke er aktuelt i en ny løsning?

- Jeg tror ingen vurderer å bygge atskilte kontorer i dag. Men vi må starte med å se hvilke behov vi har. Vi må ha fleksibilitet.

På møtet for de ansatte la ledelsen fram arealanalysen og campus-prosjektet.

- Og så legger vi det åpent. Nå skal vi diskutere, involvere, se på behov, ønsker og muligheter, sier regionredaktøren.

I løpet av høsten skal de tre alternativene utredes. Rundt juletider eller utpå nyåret skal NRK legge fram forslag til toppledelsen i NRK, som tar avgjørelsen.

- Men vi har ikke tidsnød, og kan fint fortsette noen år i dagens bygg, sier hun.

- Vinn-vinn-situasjon

NTNUS rektor Gunnar Bovim har stor tro på ideen om samlokalisering med NRK.

- Vi har snakket om dette lenge og synes det er en usedvanlig god idé, sier Bovim til Adresseavisen.

Han viser til at både NRK og NTNU er uavhengige samfunnsinstitusjoner som jobber med innhold.

- NTNU har også digitaliseringskompetanse som NRK som nasjonal aktør kan ha nytte av nå som de står midt i en digital transformasjon, mener Bovim.

- Vi ser dette som en vinn-vinn-situasjon. Forskningsmessig og utdanningsmessig interessant for NTNU, og jeg vil tro utviklingsmessig interessant for NRK. Et av poengene med campus er å invitere andre inn, og det er bra for campusprosjektet å få det over i en mer konkret form, sier rektoren.

