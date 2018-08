Mann i 50-årene omkom i boligbrann i Malm

Ikke ha dårlig samvittighet for ikke å smile eller si hei til meg

Saken oppdateres.

- Klokka 23.46 får vi melding om den første brannen. Og her hadde en person klart å ta seg ut, og vedkommende meldte at det skulle befinne seg ytterligere en person i huset som ikke hadde kommet seg ut, opplyser operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt.

Det ble så sendt røykdykkere inn i huset.

- Røykdykkerne søkte gjennom huset, og fant da en person som ble brakt ut og det ble forsøkt livreddende førstehjelp. Personen har ikke overlevd brannen, og er død, sier operasjonsleder Hangaas.

Politiet opplyser at pårørende til den omkomne er varslet. Luftambulansen hadde rykket ut til den første brannen, i påvente av gjennomsøking av huset.

Rykket til brann nummer to

- En time etter den første brannen og mens vi fortsatt jobber der, får vi melding om brann nummer to. Her har vi ennå noe mangelfulle opplysninger. Men en person skal ha kommet seg ut fra boligen, og har fått i seg noe røyk. Og det ble sendt ambulanse til stedet for å ta hånd om denne personen, opplyser operasjonsleder Hangaas.

Kom vedkommende seg ut av boligen på egen hånd?

- Opplysninger vi har fått inn, tyder på at det er en nabo som har hjulpet vedkommende ut, opplyser operasjonsleder Hangaas.

Begge brannene slukket

110-operatør Jon Eirik Seierstad kunne klokka 01.29 bekrefte til Adresseavisen at begge brannene var slukket.

- Skadeomfanget på den første boligen er ennå litt uvisst. Det drives nå etterslukking, opplyser 110-operatør Seierstad.

Den andre brannen skal ha startet i en leilighet i et større bygg.

- De har nå fått slukket brann nummer to, og det går over i såkalt RVR - restverdiredning. For da å få reddet mest mulig av bygget, opplyser 110-operatør Jon Eirik Seierstad.

Det skal være ganske omfattende skader på leiligheten i dette bygget.