Bilfører hadde henger lastet med flytende betong

Saken oppdateres.

Politiet fikk inn en melding om en personbil med tilhenger lastet med flytende betong. Bilen ble observert ved Øysand og kjørte E39 i retning mot Orkdal. Politipatruljer i området begynte leting etter bilen.

- Bekymringsfull

- Meldingen var ganske bekymringsfull. I utgangspunktet er det flere ting som ikke er greit her. Det går på tyngde og sikring av last, sa operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim, like etter meldingen.

Klokka 12.48 opplyser politiet at de har fått kontakt med bilføreren i Skaun.

Anmeldt

- Meldingen medførte riktighet. Hengeren var ikke breddfull av betong, men sannsynligvis altfor tung, sier Lægdheim.

Nå skal politiet sikre vekt, og konferere med Statens vegvesen før de avgjør hva reaksjonen blir.

- Har dere sett at flytende betong har blitt fraktet slik før?

- Jeg har aldri hørt om lignende. Jeg vet foreløpig ikke hva bilføreren har forklart, men det høres ut som et litt uvanlig valg å frakte betong på denne måten, sier Lægdheim.

Litt senere opplyser politiet at lasten er beregnet til å være innenfor lovlig vekt. Bilføreren er pålagt å fjerne noe søl av betong.

- Bilføreren blir anmeldt, og han er avhørt på stedet, opplyser politiet.