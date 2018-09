Enebolig totalskadd i brann

Saken oppdateres.

- Brannen er slukket, og huseier er varslet, sier operasjonsleder Ann Kristin Øye i Trøndelag politidistrikt.

Politiet søkte gjennom huset lørdag kveld, og det var tomt, opplyser Øye søndag morgen.

Det var like etter klokka 21 lørdag at politiet meldte på Twitter, at de hadde fått melding om brann i en enebolig på Berkåk. Huset ligger nært E6, rundt tre kilometer sør for Berkåk sentrum. Brannen førte til at veien ble stengt en periode, og politiet dirigerte etter hvert trafikken på stedet. Øye opplyser at veien er åpen nå.