Jubler over skredsikrings-millioner til Trøndelag

- Disse ekstramillionene kan gjøre utrolig mye for dem som er utsatt. En skikkelig gladmelding.

Det sier fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem etter at regjeringen kom med en budsjettlekkasje fra statsbudsjettet 2019, som legges frem 8.oktober.

30 mill. mer

Der foreslås det nemlig at det settes av nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene. Av disse får Trøndelag 72,4 millioner kroner til å sikre fylkesveiene.

- Det er over 30 millioner kroner mer enn det fylkeskommunen har forskuttert neste år (forksutterer for 40 mill. i 2019), og gjør at vi får nesten doblet aktiviteten på skredsikring i fylket vårt, sier Venstres Tove Eivindsen.

Fosen-prosjekter

Verken hun eller Frps Lill Harriet Sandaune kan nå si hvor pengene skal brukes, men at det er behov er det ingen tvil om.

- Det finnes en prioriteringsliste, men hvordan vil løser dette får vi komme tilbake til. De ekstra pengene gjør uansett at vi får gjort mer på et tidligere tidspunkt. Vi vet at det er en del som gjøres på Fosen, men det er også mange andre steder hvor det er behov, sier Eivindsen.

Hun får støtte av Solem som senest tirsdag snakket med en som bor i grensen Trøndelag/Nordland som kjørte 180 km. – i stedet for de vanlige 35 km. - for å komme til jobb grunnet skred.

Trygghet

- Det er et utømmelig behov for ressurser til sikring. Vi har to store skredsikringstiltak på Fosen som vi har forskuttert for. Enten kan vi bruke disse ekstramillionene til tidligere nedskriving, eller på helt andre tiltak. Det er mange mindre tiltak som har behov for sikring, og som betyr mye for dem som er berørt, sier Solem.

Han mener - som politikerne – at dette både er en trygghets-sak og en praktisk-sak.

- Med de værforholdene vi har, og som bare blir verre og verre, er det utrolig viktig at vi setter av mer ressurser til sikring, sier Solem.

