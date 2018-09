Advarer mot for dårlig ambulansetjeneste i utkanten

Fikk 2000 kroner fra mor for å kjøpe aksjer. Nå er 23-åringen fra Trondheim god for ti millioner

Saken oppdateres.

I et debattinnlegg i Trønder-Avisa skriver 14 ordførere i Namdal regionråd om ambulansesituasjonen i distriktet.

I innlegget advarer ordførerne mot at kravene til responstid og tilstedeværelse blir satt lavere i utkanten enn i sentrum. De aksepterer ikke at det skal være en kvalitativ forskjell på tilbudet i byer og tettsteder og det folk i distriktene får.

LES OGSÅ: Elida Solberg ringte ambulanse midt på natten. Fem og en halv time senere var hun fremdeles på vei til sykehuset

For lang responstid i bygda

Ordførerne viser til Trønder-Avisa som i en serie artikler har vist at ambulansetjenesten har en responstid som er lengre enn det Stortinget har anbefalt. Det skal gå 12 minutter i tettbygde strøk før ambulansen kommer.

I ikke tettbygde strøk skal det ta 25 minutter. Trønder-Avisa har i sin artikkelserie vist at det i 40 av 48 kommuner i Trøndelag tar lengre tid enn det anbefalte.

Ordførerne i Namdalen reagerer på Adresseavisen som på lederplass skriver: helseberedskap måles ikke med stoppeklokke. Ordførerne skriver at dette bagatelliserer at kravene som Stortinget har satt ikke blir oppnådd.

- Folk i utkanten må ha samme trygghet

«Nærhet til utrykningstjenestene og kompetente mannskaper utgjør en vesentlig del av innbyggernes opplevde trygghet», skriver ordførerne i innlegget og fortsetter:

«Folk i utkantene har krav på å kunne oppleve den samme tryggheten som folk i byer og tettbygde strøk. Når utkantkommunene i Namdalen har dobbelt så lang responstid for ambulansen som det Stortinget anbefaler, og fire ganger så lang som responstida fastsatt for byer og tettbygde strøk, sier det seg selv at det ikke er et likeverdig tilbud.»

LES OGSÅ: I mangel på ambulanse må Kathë-Alice rykke ut fra eldresenteret når noe skjer